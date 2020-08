Business news: Banca centrale Francia, attività economica al di sotto del 7 per cento rispetto a livelli regolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Francia è stata del 7 per cento al di sotto dei livelli regolari a luglio e in leggero miglioramento a giugno. È quanto riferito dalla Banca di Francia, secondo cui il settore delle costruzioni si è avvicinato come andamento ai livelli di attività pre-crisi del coronavirus e lo sfruttamento della capacità industriale è aumentato di molto. Nel suo aggiornamento mensile sulle condizioni economiche, la Banca centrale ha detto che l’economia si è contratta del 13,8 per cento, in linea con le previsioni. "Il rimbalzo è continuato a luglio, a un ritmo più moderato, seguendo la traiettoria prevista il mese scorso", ha riferito l’ente. A giugno, l'attività economica è stata del 9 per cento al di sotto dei livelli normali, in aumento rispetto alla riduzione del 32 per cento osservata durante le prime due settimane di chiusure imposte lo scorso marzo. Nell'industria manifatturiera, l'utilizzo della capacità nel mese di luglio è aumentato di 3 punti al 72 per cento. (Frp)