Argentina: le autorità temono una pandemia criminale nell’hinterland di Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia del nuovo coronavirus potrebbe essere il preludio anche a una “pandemia criminale” nell’hinterland della capitale dell’Argentina, Buenos Aires. Ad affermarlo è stato il ministro della Sicurezza della provincia di Buenos Aires, Sergio Berni, in una conferenza stampa concessa alla stampa estera con la partecipazione anche di “Agenzia Nova”. “Il problema della sicurezza nell’area metropolitana che circonda la capitale è endemico e si trascina ormai da anni, ma in questo contesto è un problema che si sta acutizzando e, a causa della crisi economica che trae con sé il virus, la criminalità endemica rischia di trasformarsi in una pandemia”, ha detto Berni. “Ci stiamo preparando per un’ondata di delitti, siamo in una situazione molto difficile”, avverte Berni, a carico della sicurezza di un territorio “grande come la Spagna”. “La pandemia ci ha colto con un paese già completamente in crisi, con una forte recessione che si ripercuote sul tessuto sociale e il problema della sicurezza richiederà un abbordaggio integrato e multidisciplinare”, ritiene il ministro.Per adesso il focolaio è circoscritto e le statistiche riferiscono anzi di una riduzione dei principali delitti nel contesto delle misure di quarantena iniziate a marzo. Ma la curva è di nuovo in ascesa afferma Berni. “Le statistiche sono già raddoppiate e la crisi economica attuale è peggiore di quella del 2001”, avverte il ministro. Il riferimento non è casuale. Il default e la svalutazione del 2001 furono accompagnati da una delle peggiori epoche del paese in termini di indici di criminalità, dove la possibilità di essere vittima di un sequestro “express” era all’ordine del giorno. “A differenza del 2001 il delitto oggi presenta tre caratteristiche. Primo, l’età sempre più precoce, attorno ai 18 anni, mentre nel 2001 la media di età delle bande era di circa 30 anni. Secondo, molti delitti oggi sono commessi da gente incensurata. Terzo, non c’è un’organizzazione, e questa è la caratteristica peggiore perché ci impedisce la possibilità di prevenire”, ha aggiunto.“Tutti i principali delitti, come il furto semplice, il furto di auto e le rapine seguono la stessa curva, decrescono improvvisamente ad aprile e riprendono ad aumentare progressivamente”, avverte il ministro. “Il furto di auto in particolare è il delitto che più comunemente viene seguito dall’omicidio, e si è moltiplicato per tre in questo periodo”, ha aggiunto. Berni punta il dito ad ogni modo anche contro il funzionamento della Giustizia e denuncia che “per la questione della Covid hanno liberato 4500 detenuti senza nessun controllo”. Secondo gli ultimi dati disponibili della Procura della Provincia di Buenos Aires (Ministerio Publico Fiscal) già nel mese di maggio di quest’anno, mentre ancora erano in vigore le misure obbligatorie di isolamento sociale, il numero delle denunce è stato solo di un 25 per cento inferiore a quelle dello stesso mese del 2019: 50.829 contro 77.866. “Adesso ti rubano anche la spesa del supermercato”, afferma il responsabile della Sicurezza della provincia più grande e popolata dell’Argentina. (Res)