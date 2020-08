Sicilia: Musumeci, raggiunta intesa con premier Conte per commissario ospedale Siracusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è l'intesa tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sul nome del commissario che dovrà coordinare le iniziative per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. La scelta concordata è per il prefetto del capoluogo siracusano Giusi Scaduto". Lo ha comunicato in una nota la Regione Siciliana: "Il nuovo nosocomio è nel programma del governo Musumeci, che ha commissionato e fatto eseguire uno studio per individuare l'area più idonea ad ospitare l'importante opera. Il finanziamento è pari a 200 milioni di euro, fondi riservati alla Sicilia dall'art. 20 sull'edilizia sanitaria". (segue) (Ren)