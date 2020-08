M5s: Pavoncello-Ferri (Lega), pinocchi 5 a stelle, azzerato regole e mentito a italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi - continuano i due leghisti - alle loro bugie preferiamo l'onestà di dire ai nostri connazionali che se una persona è brava, onestà, preparata e competente, è giusto che si candidi quante volte vuole e faccia alleanze democraticamente con chi ritiene opportuno fare un programma di governo comune , perché l'unico insindacabile decisore deve essere l'elettore, che, con il suo voto il giorno delle scadenze elettorali dichiarerà se ha operato bene o male sia lui e sia l'eventuale coalizione che lo appoggia. Invece di fare queste pagliacciate che prendono in giro per primi i rispettabili elettori del M5s, dimostrassero di essere un movimento democratico che non è attaccato solo alla poltrona, comunicando al presidente della Repubblica, che è ora di ridare la parola ai cittadini sciogliendo le camere, come si fa in tutti i paesi in cui la democrazia e la decisione di chi deve governare viene lasciata al popolo e non a giochi di palazzo", concludono. (Com)