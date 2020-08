Decreto Agosto: Bellanova, settimana prossima errata corrige comma 2 articolo 58

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un errore materiale a cui è stato già posto rimedio: all’inizio della settimana prossima verrà infatti pubblicata in gazzetta ufficiale l’errata corrige del testo comma 2 articolo 58 (capo VI “Sostegno e rilancio dell’economia”) del decreto Agosto che mette a disposizione del settore della ristorazione italiana 600 milioni di euro per acquisti di prodotti Min Italy. Così in una nota Teresa Bellanova, ministro dell’Agricoltura. “Il contributo, seconda la ratio originaria del testo concordata e condivisa con tutte le amministrazioni interessate, spetta a condizione che l’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019: nello stesso comma è stabilita una norma di favore per le imprese che abbiano avviato l’attività dopo il primo gennaio 2019, specificando che le stesse per accedere al contributo non dovranno dimostrare tale perdita di fatturato”, ha detto. A partire dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, ha aggiunto, la disposizione sarà immediatamente efficace, senza attendere il completamento del processo di conversione del Decreto Legge.(Com)