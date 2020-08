Usa: l'ex scrittore dei discorsi di Obama Jon Favreu, ridicolo definire Harris "moderata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex scrittore dei discorsi di Obama, Jon Favreau, ha deriso alcuni media per aver definito la senatrice Kamala Harris una "moderata", definendo il concetto "esilarante". Lo riporta il sito "The Hill". "[Harris] sostiene qualcosa di estremamente vicino a "Medicare per tutti", che Bernie Sanders ha riconosciuto nella sua dichiarazione di sostegno. Lei è per il Green New Deal. Ha uno dei record più liberali del Senato degli Stati Uniti", ha detto Favreau. Harris, che è stata ufficialmente annunciata come compagna di corsa di Biden martedì, ha abbracciato una serie di politiche progressiste durante la sua candidatura presidenziale fallita, anche senza toccare temi di sinistra radicale come il senatore Bernie Sanders o la senatrice Elizabeth Warren. "Se si vuole chiamare il record di Kamala Harris al Senato e le sue politiche che sta sostenendo ora centrista o moderata, fantastico", ha spiegato Favreau. (Nys)