Usa: Wall Street chiude invariata mentre il Congresso discute un nuovo maxi-piano economico

- Wall Street oggi ha chiuso quasi invariata rispetto ai livelli di ieri, in mezzo a piccoli segnali di progresso da parte dei legislatori su un altro maxi-piano di stimolo per l'economia Usa. L'indice Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo di 34 punti, pari allo 0,1 per cento, mentre lo S&P 500 ha chiuso in ribasso di 0,6 punti. Il Nasdaq Composito è sceso di 23 punti, ovvero dello 0,2 per cento. Ieri il Senato si è aggiornato per la pausa di agosto senza accordo su un pacchetto economico per ripristinare i sussidi di disoccupazione, rinnovare un programma di prestiti alle piccole imprese e fornire un nuovo ciclo di stimoli. Il presidente Trump ha segnalato di essere aperto a un compromesso sul finanziamento del servizio postale in cambio di concessioni da parte dei Democratici del Congresso. Ma con l'aggiornamento di entrambe le camere, le prospettive di un rapido accordo sono diminuite, lasciando milioni di statunitensi che sono stati colpiti dalla pandemia senza una rete di protezione economica.(Nys)