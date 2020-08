Lombardia: Fontana e Gallera, nessun isolamento fiduciario per chi rientra dall'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Devono fare seguito o la presentazione dell'esito del tampone effettuato nelle 72 ore antecedenti il rientro in Italia oppure l'effettuazione di un nuovo test molecolare naso faringeo entro 48 dall'arrivo a casa. "Mi scuso personalmente per le difficoltà di comunicazione riscontrate ieri da molti cittadini nella comunicazione con il numero unico 116117 - sottolinea l'assessore al Welfare - dovute al fatto che sono pervenute in poche ore più di 13.000 chiamate. Già in serata le maggiori criticità sono state superate, con tempi di attesa accettabili. Invitiamo tutti ad agire nella massima serenità, essendo quella in corso un'azione importante di screening preventiva, e non uno stato di emergenza". Va tuttavia rilevato che in base all'ultimo 'Report settimanale Ministero della Salute', elaborato dalla Cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità, nella settimana 3 agosto - 9 agosto 2020 (dati aggiornati all'11 agosto 2020), i nuovi casi 'positivi' diagnosticati in Lombardia sono 539. Di questi, 273 - il 50,6 per cento - "sono importati da Stato estero". (Rem)