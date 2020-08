Venezuela: almeno 28 paesi chiedono elezioni "presidenziali libere" in Venezuela. (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha fatto sapere che L'Unione europea, viste le poche garanzie offerte alle opposizioni, non ritiene che ci siano le condizioni per poter inviare in Venezuela una missione di osservatori nelle elezioni parlamentari, ma mantiene l'impegno a mediare tra le parti per arrivare alle urne in modo il più possibile condiviso. In una nota Borrell ha dato conto di contatti avuti "nelle ultime settimane" tanto con esponenti del governo di Nicolas Maduro, quanto con quelli delle opposizioni. "Perché la Ue dispieghi una missione di osservatori elettorali abbiamo bisogno di una risposta ampia e precisa alle richieste minime definite dalle opposizioni", scrive Borrell ricordando la necessità del fronte anti-Maduro di un voto "libero", "trasparente" e "giusto". Bruxelles, ritiene che l'accordo che l'esecutivo ha stretto con una parte delle opposizioni, ritenuta minoritaria, sia un passo "nella giusta direzione", ma non sufficiente. L'Alto Rappresentante ha comunque promesso di convocare prossimamente una riunione del Gruppo internazionale di contatto, l'istanza di dialogo istituita dall'Ue e arricchita, da ultimo, dalla presenza dell'Argentina. L'appuntamento potrebbe essere stabilito nel corso della prossima riunione informale dei ministri degli Esteri Ue, in agenda a fine mese in Germania. (Nys)