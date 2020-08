Agroalimentare: Nissoli (FI), più sostegno a made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buone notizie arrivano sul fronte dei dazi Usa sull'agroalimentare italiano. Infatti, gli Stati Uniti salvano l'Italia da eventuali nuovi dazi, annunciati come risposta agli aiuti di stato dell'Ue al settore aeronautico". Lo ha affermato Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta nella Circoscrizione estera - Ripartizione Nord e Centro America. "Un risultato frutto dell'impegno della nostra diplomazia, in particolare del ottosegretario agli Esteri Scalfarotto, e dell'ambasciatore Varricchio, oltre che di tutti coloro che hanno protestato con l'amministrazione americana per l'aumento dei dazi sui prodotti italiani - ha aggiunto -. Dazi che avrebbero potuto colpire il nostro settore agroalimentare per un valore di circa 3 miliardi di euro; infatti gli Stati Uniti rappresentano il nostro primo mercato estero fuori dall'Ue. Ora dobbiamo lavorare di più per sostenere il Made in Italy nel mondo e lottare contro la piaga della contraffazione come avevo chiesto in una mozione, a mia prima firma ed approvata in parlamento, in cui si prevedeva di istituire degli appositi uffici per la lotta alla contraffazione presso le principali ambasciate italiane nel mondo".(com)