Bielorussia: Lukashenko, proteste non hanno causato una catastrofe ma ci sono dei problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione provocata dalle proteste in Bielorussia non è catastrofica ma sta creando diversi problemi. Lo ha detto il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko durante un incontro con i membri del Consiglio di sicurezza citato dall'agenzia di stampa statale “Belta”. "Non dirò che c'è una sorta di catastrofe o che la situazione sia troppo tesa, ma ci sono diversi problemi e ci sono abbastanza questioni che devono essere risolte. Possiamo vedere chiaramente cosa sta succedendo", ha detto Lukashenko. Gli istigatori delle proteste di strada a Minsk sono persone provenienti dall'estero, ha detto il capo dello Stato, ribadendo un pensiero già espresso più volte negli ultimi giorni. "Come abbiamo detto, gli organizzatori di tutto questo sono persone provenienti dall'estero. In prima linea ci sono persone con un passato criminale", ha detto Lukashenko. Parlando delle azioni delle forze dell'ordine durante le proteste nel paese, il presidente bielorusso ha detto che i funzionari della sicurezza "dovrebbero mostrare un certo freno". Secondo Lukashenko, infatti, “siamo tutti membri dello stesso popolo: se una persona è già caduta per terra non è necessario percuoterla”.(Rum)