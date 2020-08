© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro che democrazia diretta, i 5 stelle usano il voto farsa su Rousseau per un solo motivo: attaccarsi alle poltrone e ricandidare il sindaco che ha trasformato Roma capitale in un peccato capitale. Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione ai Tg. (Rin)