Venezuela: Stati Uniti confermano sequestro carico carburante iraniano diretto a Caracas (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Teheran ha negato che le petroliere sequestrate siano in qualche riconducibili all’Iran. "Nessuna delle navi o dei carichi iraniani appartenenti all'Iran è stato sequestrato", sottolineano le fonti del governo di Teheran all’agenzia di stampa statale “Irna”. "La Repubblica islamica dell'Iran, come più volte affermato, si vendicherà contro qualsiasi azione ostile per limitare i suoi diritti e non ha ancora permesso a nessun paese di intraprendere tale azione", precisano le fonti. Nelle prime ore di oggi, l'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran in Venezuela, Hojjat Soltani, ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Twitter personale in risposta alla notizia apparsa sui media statunitensi definendola “un'altra menzogna frutto della guerra psicologica condotta dall'apparato di propaganda imperialista statunitense”. Secondo il diplomatico le navi di cui parla il quotidiano Usa non sono iraniane e non hanno nulla a che fare con l’Iran. Cone ricorda “Irna”, nei mesi scorsi cinque petroliera con a bordo petrolio e carburante iraniano - Fortune, Forrest, Foxon, Petunia e Clover - hanno consegnato il loro carico al Venezuela come da programma. (segue) (Nys)