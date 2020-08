M5s: Pavoncello-Ferri (Lega), pinocchi 5 a stelle, azzerato regole e mentito a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I pinocchi a 5 stelle hanno azzerato tutte le regole con cui si sono presentati agli elettori". Lo dichiarano in una nota Angelo Pavoncello membro del direttivo regionale della Lega Lazio e Mauro Ferri consigliere della Lega del Municipio Roma XIV. "Hanno fondato il Movimento 5 stelle facendo credere agli Italiani che avrebbero aperto il parlamento come una scatoletta di tonno, cambiando le regole del gioco, cominciando dallo stop ai politicanti di mestiere con la regola inviolabile del doppio mandato a tutti i livelli, amministrative comprese, a quella dello stop agli inciuci delle alleanze - continuano i due esponenti della Lega -. Ma oggi con la scusa del passaggio sulla piattaforma Rosseau, sono diventati contenuto della scatola, entrando a far parte dei stessi giochi per cui si sono presentati agli elettori", continua la nota. "Ricordo - sottolinea Pavoncello - ancora la citazione storica di Casaleggio: 'ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli', quando con il Pinocchio d'eccellenza Beppe Grillo fondarono il M5s per attirare i voti di un elettorato stanco a cui avevano fatto credere che loro erano altro-continua". Per Ferri "con il voto di oggi hanno praticamente azzerato tutte le regole con cui si sono presentati agli elettori. Tutti questi anni, hanno mentito agli Italiani esattamente come faceva Pinocchio al povero Geppetto, promettendo una cosa per poi fare l'esatto opposto". (segue) (Com)