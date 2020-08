© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di precisione con cui il ministro Azzolina ha gestito la crisi sanitaria che ha travolto la scuola è da guinness dei primati: a 30 giorni dall'inizio del nuovo anno nessuno sa nulla su come e se si ritornerà a scuola, un vero successo. Così in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia. (Com)