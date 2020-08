Venezuela: almeno 28 paesi chiedono elezioni "presidenziali libere" in Venezuela.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di almeno 28 paesi - tra cui Stati Uniti, diversi membri dell'Unione Europea, del Gruppo internazionale di contatto (Gci) e del cosidetto Gruppo di Lima - ha firmato una dichiarazione congiunta per chiedere appoggio a una transizione democratica in Venezuela. Il documento lancia un appello a "tutti i venezuelani", di "tutte le tendenze ideologiche e di tutti i partiti, siano civili o militari", a privilegiare il bene del paese impegnandosi "in modo urgente" ad appoggiare un processo che, attraverso un governo di transizione, conduca ad "elezioni presidenziali libere e giuste, il più presto possibile". Un processo nel quale l'Assemblea nazionale, il parlamento controllato dalle opposizioni ma la cui legittimità è da tempo disattesa dal governo, possa svolgere "pienamente" le sue funzione, e che possa resitituire "indipendenza" alla Corte suprema ed alle autorità elettorali. I firmatari ritengono a questo proposito che si possa ripartire dalla base negoziale concordata lo scorso anno a Barbados, con un tentativo guidato dal Regno di Norvegia ed abbandonato a metà del percorso. (segue) (Nys)