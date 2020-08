Libano: la Francia lancia l'operazione "Amicizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia da il via all'operazione "Amicizia". Lo ha annunciato la ministra della Difesa francese, Florence Parly, oggi a Beirut per confermare il sostegno di Parigi dopo la duplice esplosione che ha devastato la città lo scorso 4 agosto provocando 178 morti, 6 mila feriti, 30 dispersi e circa 300 mila sfollati. "Al porto di Beirut è arrivata la portaelicotteri Tonnerre: a bordo oltre 700 militari aiuteranno gli abitanti della capitale libanese. Mi congratulo con loro per il loro impegno incrollabile”, ha detto la ministra, secondo cui “dopo il ponte aereo (otto voli militari) tra Parigi e Beirut, che ha portato cibo e aiuti sanitari, ora è la volta delle navi. La Tonnerre trasporta molte donazioni francesi: latte per neonati, farina, materiali da costruzione”, ha spiegato Parly. “La nostra priorità è soddisfare le esigenze espresse dai libanesi. La prima missione delle forze armate francesi sarà quella di aiutare con lo sgombero dei detriti prima di aiutare con la ricostruzione. Sono venuta qui per affermare la profondità della nostra solidarietà con i libanesi”, ha concluso Parly. (Res)