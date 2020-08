Brasile: Dipartimento penitenziario autorizza visite virtuali nelle prigioni federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento penitenziario nazionale del Brasile (Depen) ha autorizzato la realizzazione di visite virtuali per i detenuti nelle carceri federali del paese. La misura è stata disposta per garantire il diritto dei detenuti a incontrare i propri congiunti e per contenere la diffusione del coronavirus negli istituti penitenziari del Brasile. La decisione, presa in accordo con l'Ufficio del difensore pubblico federale, è stata pubblicata sull'edizione odierna della Gazzetta ufficiale. Il documento stabilisce anche le regole per i colloqui tra i difensori e i propri legali che saranno limitate a quattro finestre giornaliere di 30 minuti ciascuna, salvo casi urgenti. (segue) (Brb)