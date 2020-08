© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opinioni di Francia e Stati Uniti sul Mediterraneo orientale, la Libia e il Libano convergono. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron, spiegando di aver parlato al telefono con l’omologo degli Stati Uniti, Donald Trump. “Il nostro interesse per la pace e la sicurezza è condiviso in questi territori. Lavoreremo per raggiungere quest’obiettivo”, ha aggiunto Macron. (Frp)