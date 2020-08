Venezuela: Stati Uniti confermano sequestro carico carburante iraniano diretto a Caracas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il “Wall Street Journal” ha annunciato che le autorità degli Stati Uniti hanno sequestrato quattro navi che trasportavano carburante diretto in Iran: Luna, Pandi, Bering e Bella. La Bering e la Bella sono salpate da Capo Verde, mentre la Luna e la Pandi hanno inviato il loro ultimo segnale radio un mese fa dalle acque territoriali dell’Oman. In base a quanto riporta il quotidiano statunitense, le quattro navi facevano originariamente parte di una flottiglia di nove petroliere, cinque delle quali battenti bandiera iraniana, che erano state scortate da un’unità navale dell’intelligence della Repubblica islamica. Stando alle fonti Usa, le quattro imbarcazioni private hanno abbandonato le altre cinque dopo che le autorità di Washington sono riuscite a mettersi in contatto con i proprietari. (segue) (Nys)