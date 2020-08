Rifiuti: Ama, servizio raccolta e decoro assicurati a Colli Anieni e Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di raccolta dei rifiuti e il decoro vengono assicurati anche nelle aree di Colli Aniene e di Centocelle, così come nel resto della città. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota, anche in riferimento ad alcune notizie stampa odierne."Come già specificato in più occasioni -si legge nella nota- in alcune aree delimitate di quartieri interessati dal sistema domiciliare (come ad esempio Colli Aniene), la presenza in taluni edifici e condomìni di rampe di scale, accessi interrati e lunghi percorsi di trascinamento dei bidoncini rende difficili e gravose le operazioni di prelievo dei rifiuti, con ingenti rischi per la salute dei lavoratori, che anche le Aslcompetenti hanno segnalato e suggeriscono di eliminare. Per tale motivo, in alcune aree del quartiere di Colli Aniene, i bidoncini riservati alle varie frazioni di rifiuto sono attualmente collocati in posizioni alternative, spesso nelle pertinenze condominiali, e vengono comunque monitorati dal personale di zona Ama che ne garantisce adeguate condizioni di decoro"."Come già più volte ricordato, l’azienda sottolinea ancora una volta che Il “porta a porta” sarà integrato o sostituito attraverso il ripristino di postazioni di conferimento stradali (comunque ottimizzate) solo in specifiche e circoscritte realtà, come nelle strade citate di Colli Aniene. Questa rimodulazione mirata riguarderà esclusivamente zone della città in cui la conformazione urbanistica, la densità abitativa e l’esperienza impongono un cambiamento opportuno e doveroso, sia per consentire agli addetti di svolgere le operazioni di igiene urbana in sicurezza sia per garantire servizi migliori alle famiglie.Anche il quartiere di Centocelle (ad esempio piazza delle Camelie, piazza dei Gerani, via dei Gordiani, ecc.) è in condizioni di decoro. Ama interviene con servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti: tutti i giorni per lo svuotamento dei cassonetti per l’indifferenziato e con frequenze regolari per le altre tipologie di materiali. Purtroppo nell’area è particolarmente accentuato il fenomeno dello scarico e abbandono di rifiuti ingombranti, un atto criminoso e illecito che deturpa il suolo pubblico e provoca danni all’ambiente. Anche in queste aree, come nel resto della città, Ama interviene tutti i giorni con un servizio dedicato e mirato di raccolta di questi materiali".(Com)