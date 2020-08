Roma: assessore Mammì sostiene Raggi, grande lavoro che merita di proseguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Virginia Raggi stiamo portando avanti un grande lavoro che merita di proseguire. Lo scrive su Facebook Veronica Mammì, assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale. "Perché stiamo lavorando per superare la logica dell'assistenzialismo, favorendo un sistema di politiche sociali che accolgano per accompagnare chi è in difficoltà verso l'emancipazione e l'autonomia. Perché appartamenti confiscati alla mafia su tutta la città stanno riprendendo vita al servizio delle persone più fragili. Perché stiamo aprendo cohousing dove le persone anziane possano finalmente aspirare a un invecchiamento attivo e qualità della vita. Perché abbiamo aperto un 'condominio sociale' a San Lorenzo dove persone senza dimora vengono guidate anche con stage e tirocini verso l'indipendenza sociale e lavorativa", prosegue Mammì. "Perché per sconfiggere la violenza contro le donne abbiamo aperto cinque nuovi centri antiviolenza, avviato un servizio innovativo di cohousing per donne e bambini, abbiamo appartamenti in cantiere su tutta Roma dove apriranno nuovi servizi di accoglienza, rifugio, accompagnamento in sicurezza verso la fuoriuscita dalla violenza, e abbiamo assicurato un finanziamento per i progetti per la parità di genere nelle scuole secondarie di secondo grado. Perché sulla scuola stiamo gestendo una riapertura completamente diversa dalle precedenti investendo oltre 20 milioni di euro", aggiunge ancora l'assessore. "Questo lavoro mi è stato possibile grazie ad una Sindaca che ha voluto dare un segnale di rottura su questi temi rispetto alle precedenti amministrazioni. Per questi e per tanti altri motivi, di fatti, è necessario andare avanti in un secondo mandato", conclude. (Rin)