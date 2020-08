© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bastava il presidente dell'Assemblea capitolina a sfilarsi dall'appoggiare la ricandidatura della sindaca, nemmeno il vicesindaco crede in un Raggi bis. Dopo De Vito anche Bergamo dà il benservito a Virginia, che ormai non ha più frecce nel suo arco". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo di Fd'I in Campidoglio.(Com)