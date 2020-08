Roma: Raggi, riconsegnata a cittadini del quartiere La Rustica una strada riqualificata e sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella periferia est di Roma, "abbiamo riconsegnato ai cittadini una strada riqualificata e più sicura". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Nel quartiere La Rustica in via Atanasio Soldati si sono conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale. Abbiamo riasfaltato un totale di 3.250 metri quadri e abbiamo ripristinato la segnaletica orizzontale e verticale, inserendo anche bande rumorose in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, per rendere l'area più sicura per chi passeggia. Inoltre, sono stati messi in sicurezza circa 300 metri quadri di marciapiede, realizzando gli scivoli per rendere accessibili le strisce pedonali a tutti. L'intervento ha interessato anche alcune strade limitrofe come Via Osvaldo Licini e Via Lucio Fontana. Il nostro progetto #StradeNuove va avanti". (Com)