Roma: Lega Lazio, matrimonio tra Zingaretti e M5s per salvare poltrone, incoerenti e incapaci

- ''Dal 2018 Nicola Zingaretti ama flirtare con i 5 Stelle in Consiglio regionale del Lazio, ma smentiva categoricamente un'alleanza a livello nazionale. Infine, è arrivato il matrimonio pur di salvare la poltrona alla faccia delle accuse reciproche: dal 'partito di Bibbiano' al 'partito di Mafia Capitale'. Una coppia di incoerenti e di incapaci sulla pelle dei cittadini''. Così, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi. (Com)