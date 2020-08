Referendum: in corso campagna informativa della Farnesina per il voto all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrata nel vivo la campagna informativa della Farnesina per illustrare ai connazionali all’estero le modalità di partecipazione al voto. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Secondo quanto riferisce il comunicato stampa, sin dall’indizione del referendum, la Farnesina e la rete di ambasciate e consolati sono impegnate a diffondere in modo capillare le informazioni utili sull’appuntamento elettorale, sia attraverso mezzi di comunicazione tradizionali che sui principali social network quali Facebook, Twitter e Instagram. Una campagna informativa che ha già raggiunto decine di migliaia di connazionali. Le modalità di voto sono state inoltre illustrate dal direttore generale per gli italiani all’estero della Farnesina, Luigi Vignali, durante la trasmissione Rai “L’Italia con voi”. La nota conclude precisando che “nonostante le difficoltà logistiche imposte dalla pandemia, continua l’impegno del ministero degli Esteri per assicurare un’efficace organizzazione del referendum a beneficio degli oltre 4,7 milioni di elettori all’estero”.(Res)