Lituania-Estonia: accordo per interrompere forniture elettriche da centrale nucleare bielorussa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente lituano Gitanas Nauseda e l’omologa estone, Kersti Kaljulaid, hanno concordato di lavorare a un accordo comune fra i paesi baltici per interrompere l'importazione di elettricità dalla centrale nucleare bielorussa di Ostravets. È quanto si legge in una nota della presidenza lituana. "I capi di Stato hanno deciso di lavorare insieme per raggiungere un accordo unanime fra gli Stati baltici sull’interruzione dell’acquisto di elettricità dalla centrale nucleare di Ostravets", si legge nel messaggio pubblicato dopo l'incontro fra i due leader. La presidente estone ha ringraziato la controparte lituana per "il sostegno senza compromessi nel valutare la minaccia della centrale nucleare di Ostravets e il suo impegno a non consentire all'elettricità di Ostravets di entrare nel mercato estone o dell'Ue". (Sts)