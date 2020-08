Tlc: Durigon (Lega), no a spezzatino Tim, si a consolidamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna garantire la maggioranza a Tim nella società della rete unica attraverso il consolidamento senza il quale si metteranno a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. Così in una nota Claudio Durigon, responsabile del dipartimento Lavoro della Lega. “Open Fiber ha fallito la sua missione con risorse pubbliche, Tim e i suoi dipendenti hanno portato la fibra nelle aree bianche al 65 per cento delle famiglie italiane: un patrimonio che va tutelato attraverso il consolidamento e non tramite uno spezzatino", ha detto. (Com)