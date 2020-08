Brasile: Banca Bndes registra utile netto di 782 milioni di euro nel primo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), uno dei sei istituti di credito statali del Brasile, ha registrato un utile netto di 5 miliardi di real (782 milioni di euro) nel primo semestre del 2020. Il risultato nella prima parte dell'anno è stato favorito soprattutto dalle vendite di partecipazioni che hanno contribuito positivamente al bilancio. In particolare la banca ha messo all'asta nel primo semestre azioni della compagnia mineraria brasiliana Vale e della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras. Inoltre l'istituto ha ridotto dell'8,3 per cento le spese amministrative e del personale. Il risultato è stato presentato insieme al bilancio delle misure di emergenza adottate dalla banca per far fronte alla crisi derivante dalla pandemia di covid-19 e preservare soprattutto le aziende. (segue) (Brb)