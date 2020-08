Coronavirus: contagi in rialzo, 574 da ieri, tre i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei contagi da coronavirus in Italia continua a salire. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 574 casi positivi contro i 531 di ieri. I decessi, invece, sono tre, mentre ieri erano stati sei. Il numero totale di casi sale così a 252.809 mentre il numero di deceduti nel nostro paese è di 35.234. Quello dei dimessi/guariti è pari a 203.326. I ricoverati con sintomi sono 771 (15 in meno di ieri), in terapia intensiva si trovano 56 persone (una in più di ieri), in isolamento domiciliare 13.422 (+182). Quanto alle regioni, l'incremento maggiore si registra in Veneto con 157 casi. Seguono Lombardia con 97 ed Emilia Romagna con 57. Ci sono poi il Lazio con 45, la Campania con 44, la Sicilia con 36, le Marche con 32. Le regioni che non hanno registrato nessun nuovo caso sono la Valle d'Aosta e il Molise. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 46.723, per un totale di 7.467.487.(Rin)