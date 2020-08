Raggi: Codacons, contrari alla sua ricandidatura, peggior sindaco di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo totalmente contrari ad un nuovo mandato per la Raggi, perché è sotto gli occhi di tutti come la città, durante la sua gestione, sia sprofondata nel degrado". Lo si legge in una nota del Codacons. "Innumerevoli le criticità che si sono create o ampliate nel corso del suo mandato, dalle strade colabrodo all’emergenza rifiuti, dalla scarsa manutenzione degli alberi e del verde pubblico allo scandalo delle stazioni metro chiuse per mesi. Per non parlare dell’incuria totale che regna nelle periferie, tutte questioni che i romani conoscono bene e che sono state portate all’attenzione del mondo intero attraverso numerose inchieste dei giornali stranieri. Crediamo che Roma abbia bisogno di una vera svolta e di un cambiamento che il M5S non ha saputo garantire: Virginia Raggi si è dimostrata il peggior sindaco possibile per la Capitale, e i tanti fallimenti della sua amministrazione escludono la possibilità di ottenere un nuovo incarico da parte dei cittadini". (Com)