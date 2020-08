Polonia: premier Morawiecki presenta piano "Solidali con la Bielorussia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è la culla di Solidarnosc e la solidarietà oggi non ci permette di stare inerti dinanzi alle dimostrazioni in Bielorussia. Lo ha dichiarato il premier polacco, Mateusz Morawiecki, parlando davanti al Sejm, la camera bassa del parlamento di Varsavia. "Stiamo vedendo non solo il male, ma anche il grande fervore da parte della società civile diretto verso la libertà e la democrazia. Vogliamo aiutarla nell'esprimere i suoi punti di vista, desideri, libertà", ha dichiarato il capo del governo. L'ex presidente "Lech Kaczynski diceva che il ruolo della Polonia è stare dalla parte dei Paesi dalla cui parte altri non stanno. Non possiamo indossare la maschera della neutralità e dell'indifferenza. Se non agiamo, daremo il segnale che ciascuno può contare soltanto su se stesso". Per il premier "momenti così importanti non possono essere dominati dall'emozione. Devono essere parte di un'azione strategica. Non basta l'empatia, servono aiuti efficaci". E' per questo motivo che l'esecutivo presenta al Sejm il piano "Solidali con la Bielorussia". "Sicurezza, apertura e solidarietà ne sono i tre filoni. Non c'è sicurezza per noi senza la sicurezza della Bielorussia. Vogliamo mostrare che la Bielorussia può contare sulla solidarietà della Polonia". (segue) (Vap)