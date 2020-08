Libia: fondo sovrano libico Lia chiederà all’Onu di rivedere sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per gli investimenti libica (Libyan Investment Authority, Lia), il fondo sovrano libico, progetta di chiedere alle Nazioni Unite il permesso di investire i miliardi di dollari presenti sui suoi conti, dopo aver perso 4,1 miliardi di dollari di potenziali entrate negli ultimi dieci anni. Lo ha dichiarato Ali Mahmoud Hassan Mohamed, presidente della Lia. Il fondo sovrano di Tripoli è stato colpito dalle sanzioni Onu nel marzo del 2011, quando era ancora controllato dalla famiglia del precedente leader libico Muammar Gheddafi. Nel 2012 il patrimonio Lia era valutato a circa 67 miliardi di dollari, ma il fondo progetta di aggiornare la valutazione in ottobre, dopo la revisione condotta dal suo consulente finanziario Deloitte. Il fondo sovrano vuole anche evitare oneri negativi sui tassi di interesse, che dal 2011 gli sono costati circa 23 milioni di dollari. Secondo Mohamed, sarebbe “molto meglio approfittare dell’attuale situazione del mercato e investire”. Già nel 2016 la Libia aveva chiesto al Consiglio di sicurezza dell’Onu di approvare un’esenzione dalle sanzioni per la Lia, ma le Nazioni Unite avevano rifiutato, richiedendo come condizione l’esistenza di un governo stabile. Questa volta il fondo sovrano non mira a ottenere un’esenzione completa, ma aggiustamenti delle sanzioni che permettano di investire parte dei circa 12,7 miliardi di dollari attualmente “congelati” in mano ai suoi gestori di investimenti. Gli investimenti finora tentati dal fondo sono stati rallentati dalle lente procedure di approvazione necessarie, sia da parte della commissione Onu per le sanzioni sia entro la stessa Libia, che mal si conciliano con il necessario tempismo delle decisioni di investimento. Secondo Mohamed il fondo, che è stato danneggiato dalla volatilità dei mercati durante la crisi del coronavirus, è un fondo sovrano “indipendente” e “non ha nulla a che fare con i conflitti politici attualmente in corso nel paese”, in quanto è “posseduto da tutti i libici e lavora per tutti i libici”. (Lit)