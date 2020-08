Roma: vasto incendio sterpaglie in via Giordana, si valuta intervento mezzi aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un incendio a Roma, questa volta si è sviluppato in via Tullio Giordana. La sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato la squadra di Ostia, il personale Dos e quello della Boschiva di Cerveteri. La presenza di moderate raffiche di vento rende più complessa l'operazione di spegnimento. Disagi al traffico locale per via del fumo denso. Si sta valutando di intervenire con mezzi aerei per accellerare lo spegnimento delle fiamme. (Rer)