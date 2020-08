Raggi: Pedica (Pd), di quale rivoluzione parla la sindaca? Film mai visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi, fresca di investitura su Rousseau, si lancia in una grottesca autocelebrazione, arrivando a dire che la rivoluzione non si ferma. Ma di quale rivoluzione parla? Quale film ha visto la sindaca? Pensi a togliere la spazzatura dalle strade e a mettere più autobus, settembre è alle porte. Faccia meno chiacchiere e pensi a lavorare quest'ultimi mesi che le restano alla guida del Comune". Lo afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. (Com)