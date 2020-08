Iran: Putin, Russia propone videoconferenza tra firmatari accordo sul nucleare e situazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia propone lo svolgimento di una video conferenza tra i cinque permanenti del del Consiglio di sicurezza Onu (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti), più la Germania e l'Iran, per discutere della situazione nel Golfo Persico e del nucleare iraniano. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, secondo quanto riportato in un comunicato del Cremlino. Secondo Putin, tale riunione dovrebbe svolgersi "quanto prima" e "l'obiettivo è quello di fare dei passi che possano permetterci di evitare un confronto, un escalation nel Consiglio di sicurezza". "Proponiamo incontri tra i leader per concordare i parametri del lavoro congiunto sulla creazione di meccanismi affidabili per costruire la fiducia e assicurare la sicurezza nel Golfo Persico", ha affermato Putin. Secondo il presidente russo, "i problemi possono essere risolti considerando ogni punto di vista attentamente e responsabilmente, agendo con rispetto ed in maniera collettiva". "Invitiamo i nostri partner a considerare attentamente le nostre proposte", ha ribadito Putin osservando che altrimenti "le tensioni continueranno a crescere ed il rischio di un conflitto aumenterà".(Rum)