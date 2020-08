Indonesia: la polizia, sventato tentativo di occultare corpi di marinai morti su pescherecci cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre la polizia delle Isole Riau aveva arrestato un mese fa un supervisore della nave da pesca cinese Lu Huang Yuan Yu 117 in relazione alla morte di un membro dell'equipaggio indonesiano che era stato trovato senza vita a bordo del peschereccio la settimana precedente. Il direttore della sezione crimini generali della polizia delle isole Riau, Arie Darmanto, aveva dichiarato che il supervisore, un cittadino cinese di 50 anni di nome Song Chuan Yun, è sospettato di aver abusato fisicamente del marinaio indonesiano Hasan Apriadi. "Il sospetto e le prove sono stati assicurati presso la sede della divisione generale dei crimini della polizia delle isole Riau per ulteriori indagini", aveva dichiarato Arie a "The Jakarta Post". (segue) (Fim)