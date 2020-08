Indonesia: la polizia, sventato tentativo di occultare corpi di marinai morti su pescherecci cinesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 8 luglio era avvenuto il sequestro delle due imbarcazioni cinesi, su cui operavano in tutto 22 marinai indonesiani, in seguito a segnalazione dei loro familiari che avevano udito dai loro congiunti ripetuti resoconti di abusi e violenze. Il fermo dei pescherecci, che operavano solitamente nelle acque del Pacifico, al largo del Sud America, era avvenuto mentre le imbarcazioni si rifornivano a Batam, nell'arcipelago indonesiano delle Riau. Una volta a bordo di una delle due imbarcazioni, la Huang Yuan Yu 117, i funzionari indonesiani avevano rinvenuto il cadavere di un marinaio indonesiano 20enne, morto probabilmente da oltre un mese, e stivato in una cella frigorifera. Secondo alcuni membri dell'equipaggio, il marinaio era stato sottoposto a tortura dal capitano e da altri membri cinesi dell'equipaggio, che sono stati denunciati. Nelle scorse settimane le autorità indonesiane avevano annunciato l'avvio di indagini in merito ad un quarto caso di un marinaio indonesiano deceduto a bordo di un peschereccio cinese e "sepolto in mare" dal suo equipaggio. L'episodio, avvenuto al largo della Somalia e risalente allo scorso gennaio, era stato denunciato tra gli altri da Destructive Fishing Watch, un gruppo di monitoraggio delle pratiche illegali e abusive nell'industria della pesca. (segue) (Fim)