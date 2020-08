Coronavirus: Parente, sanità deve essere per tutti ma è di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che sia fondamentale che si facciano tantissimi tamponi soprattutto in questa fase del rientro perché ciò che ci ha insegnato questa malattia è che siamo responsabili della nostra salute ma anche di quella delle persone più fragili, a cominciare dagli anziani. Così la presidente della commissione Sanità al Senato, Annamaria Parente, intervenendo a SkyTg24. “Il sistema sanitario dovrà fare uno sforzo in più per i presidi negli aeroporti per monitorare i rientri in questa fase: voglio ribadire che non c'è alcuna misura né preventiva né restrittiva che possa da sola contrastare il Covid-19, e sono molto importanti i comportamenti e la responsabilità”, ha detto, aggiungendo che “molto dipende da noi e quindi invito all'uso della mascherina, ad osservare il distanziamento fisico e il lavaggio mani: la sanità deve essere per tutti ma è di tutti”. (Rin)