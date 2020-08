Trasporto aereo: Montenegro ripristina voli verso la Serbia dal 19 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di volo Montenegro Airlines ha annunciato il ripristino dei voli verso Belgrado, capitale della Serbia, a partire dal 19 agosto. Lo rende noto la compagnia di bandiera montenegrina attraverso un comunicato. I voli saranno effettuati due volte alla settimana e collegheranno la capitale serba con Podgorica e Tivat. Il Montenegro aprirà domani il confine con Serbia, Bosnia-Erzegovina, Albania e Nord Macedonia: lo ha reso noto oggi il direttore dell'Istituto di sanità pubblica di Podgorica, Boban Mugosa, ospite dell'emittente televisiva "Vijesti". Mugosa ha aggiunto che molto probabilmente sarà richiesto un test Pcr da effettuarsi tramite tampone nasofaringeo oppure un test sierologico negativo al momento dell'ingresso. Secondo il direttore dell'Istituto di sanità le aperture sono state decise su richiesta dell'industria del turismo. "Vediamo che la situazione in Serbia sta migliorando", ha spiegato Mugosa aggiungendo che il Montenegro è entrato in una fase in cui la trasmissione locale è ancora alta ma comunque sotto controllo. (segue) (Seb)