Trasporto aereo: Montenegro ripristina voli verso la Serbia dal 19 agosto (2)

- "La situazione è un riflesso del nostro comportamento. Tutti noi in questo momento non ci stiamo comportando in modo abbastanza responsabile perché abbiamo 50-60 casi al giorno, anche se è vero che eseguiamo molti test", ha detto Mugosa ricordando che il Montenegro, insieme alla Slovenia, effettua il maggior numero di test nella regione e si pone in proporzione al numero degli abitanti "ai livelli della Germania". I viaggiatori che hanno utilizzato i voli della Montenegro Airlines sono stati a luglio 10 volte di meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Secondo quanto spiegato nei giorni scorsi dal direttore commerciale della compagnia, Dragan Popovic, i viaggiatori nel mese di luglio del 2019 erano 95 mila, contando i voli regolari e i charter. (segue) (Seb)