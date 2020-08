Trasporto aereo: Montenegro ripristina voli verso la Serbia dal 19 agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno a luglio sono stati invece registrati complessivamente 9.500 passeggeri. Popovic ha poi ricordato che sabato 9 agosto la compagnia ha effettuato il primo volo per Vienna dopo la pausa dovuta all'emergenza coronavirus. "Ci aspettiamo un maggiore interesse da parte dei passeggeri perché, come sapete, dopo una pausa di 3 mesi abbiamo riavviato dal 12 giugno il traffico verso Lubiana e successivamente verso altre destinazioni. Per ora copriamo 10 destinazioni con traffico regolare, mentre lo scorso anno avevamo in questo periodo 16 destinazioni", ha ancora precisato Popovic. Al momento la Montenegro Airlines copre le tratte verso Lubiana, Vienna, Zurigo, Francoforte, Dusseldorf, Hannover, Londra, Copenaghen, Lione e Parigi. "L'interesse maggiore dell'ultimo mese e mezzo è stato registrato per le linee verso Zurigo, Francoforte, Parigi e Copenaghen", ha sottolineato il direttore commerciale della compagnia di bandiera montenegrina. (Seb)