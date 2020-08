Inps: Perilli (M5s), attacchi a Tridico strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Gianluca Perilli, in una nota, afferma: "gli attacchi delle opposizioni al presidente dell’Inps Pasquale Tridico sono strumentali. Parliamo di un istituto che ha erogato Cassa integrazione per 6 milioni di persone, 4,1 milioni di bonus nel primo mese, a marzo, poi rinnovati. Ci siamo trovati in una situazione di emergenza estrema e l’Inps ha garantito sostegni a chi ne aveva bisogno. Forse nessuno si ricorda più cosa è successo a marzo in Italia. Chiedere oggi le dimissioni di Tridico significa non riconoscere gli aiuti che gli italiani hanno ricevuto", conclude. (com)