Sardegna: emergenza acqua a Nuoro, anticipato di un anno intervento da 10 milioni (2)

- "La Sardegna – ha spiegato l'assessore - non può più permettersi sprechi di risorsa idrica. Vedere seduti attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti interessati, accomunati dalla volontà di trovare una soluzione finalizzata alla tutela di un bene prezioso come l'acqua, è un segnale importantissimo. Il risultato è stato il raggiungimento di una unità d'intenti che vede nell'operosità, nella celerità e nell'impegno il proprio punto di forza. Rispetto all'emergenza in corso - ha concluso l'Assessore - insieme al Presidente della Regione Solinas, abbiamo seguito da vicino l'evolversi della vicenda chiedendo celerità negli interventi di riparazione: l'impresa e i tecnici di Abbanoa stanno operando instancabilmente da giorni, con un impegno h24 che sta finalmente facendo uscire Nuoro e Mamoiada dall'emergenza, entro la mattinata di domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità". (Mig)