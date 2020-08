Tre marinai morti su peschereccio cinese, polizia dell'Indonesia sventa tentativo di occultare corpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Indonesia hanno sventato un tentativo di occultamento dei corpi di tre marinai morti su un peschereccio cinese. Lo ha reso noto oggi la polizia delle isole Riau dopo aver intercettato su un’imbarcazione un gruppo di persone sospettate di far parte dell’equipaggio del peschereccio Fu Yuan Yu 829, a bordo del quale sarebbero morti i marinai. La scoperta è solo l’ultima di una lunga serie, con le autorità di Giacarta che continuano a denunciare abusi su marinai indonesiani a bordo di pescherecci della Repubblica popolare. Quest’estate l’Indonesia aveva anche dato notizia di un pescatore ucciso dal suo supervisore cinese e successivamente chiuso in un congelatore.Sempre la polizia delle Isole Riau aveva arrestato un mese fa un supervisore della nave da pesca cinese Lu Huang Yuan Yu 117 in relazione alla morte di un membro dell'equipaggio indonesiano che era stato trovato senza vita a bordo del peschereccio la settimana precedente. Il direttore della sezione crimini generali della polizia delle isole Riau, Arie Darmanto, aveva dichiarato che il supervisore, un cittadino cinese di 50 anni di nome Song Chuan Yun, è sospettato di aver abusato fisicamente del marinaio indonesiano Hasan Apriadi. "Il sospetto e le prove sono stati assicurati presso la sede della divisione generale dei crimini della polizia delle isole Riau per ulteriori indagini", aveva dichiarato Arie a "The Jakarta Post".Mercoledì 8 luglio era avvenuto il sequestro delle due imbarcazioni cinesi, su cui operavano in tutto 22 marinai indonesiani, in seguito a segnalazione dei loro familiari che avevano udito dai loro congiunti ripetuti resoconti di abusi e violenze. Il fermo dei pescherecci, che operavano solitamente nelle acque del Pacifico, al largo del Sud America, era avvenuto mentre le imbarcazioni si rifornivano a Batam, nell'arcipelago indonesiano delle Riau. Una volta a bordo di una delle due imbarcazioni, la Huang Yuan Yu 117, i funzionari indonesiani avevano rinvenuto il cadavere di un marinaio indonesiano 20enne, morto probabilmente da oltre un mese, e stivato in una cella frigorifera. Secondo alcuni membri dell'equipaggio, il marinaio era stato sottoposto a tortura dal capitano e da altri membri cinesi dell'equipaggio, che sono stati denunciati. Nelle scorse settimane le autorità indonesiane avevano annunciato l'avvio di indagini in merito ad un quarto caso di un marinaio indonesiano deceduto a bordo di un peschereccio cinese e "sepolto in mare" dal suo equipaggio. L'episodio, avvenuto al largo della Somalia e risalente allo scorso gennaio, era stato denunciato tra gli altri da Destructive Fishing Watch, un gruppo di monitoraggio delle pratiche illegali e abusive nell'industria della pesca.Lo scorso maggio, dopo lo scandalo suscitato dalla circolazione dei primi video di marinai indonesiani abusati, deceduti e gettati in mare dagli equipaggi di pescherecci cinesi, Giacarta si è rivolta al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Onu), chiedendo di vigilare sugli abusi ai danni dei lavoratori nell'industria della pesca. La missione indonesiana all'Onu aveva affermato in una nota che "l'Indonesia sottolinea l'urgente necessità che il Consiglio tuteli i diritti dei gruppi vulnerabili, e in particolare i diritti delle persone che lavorano nel settore della pesca", ha dichiarato Hasan Kleib, ambasciatore indonesiano all'Onu. Nelle settimane precedenti, Giacarta aveva anche convocato l'ambasciatore cinese, Xiao Qian, rispondendo alle pressioni di alcune associazioni per i diritti civili, secondo cui i marinai indonesiani impiegati a bordo delle navi da pesca cinesi sono oggetto di abusi e sfruttamento: accuse avvalorate in alcuni casi da video risalenti allo scorso dicembre e circolati sui social media, che riprendevano anche la sbrigativa "sepoltura in mare" dei marinai indonesiani deceduti. Secondo la Environmental Justice Foundation, un'associazione per i diritti civili con sede nel Regno Unito, i marinai indonesiani a bordo dei pescherecci cinesi sono sottoposti a turni lavorativi snervanti, sino a 18 ore, e retribuiti poco più di un dollaro al giorno.Il sequestro di due pescherecci cinesi da parte delle autorità dell'Indonesia ha aggiunto un grave fattore di tensione alle relazioni tra Giacarta e Pechino, che si stanno rapidamente deteriorando a causa delle opposte rivendicazioni territoriali e degli orientamenti espressi dall'opinione pubblica indonesiana. Quest'ultima osserva con crescente ostilità l'arrivo di lavoratori cinesi scarsamente qualificati nel paese, innescando di recente anche una serie di manifestazioni di protesta. Ad alimentare l'insicurezza dell'opinione pubblica indonesiana è anche la massiccia presenza economica della Cina nell'Arcipelago indonesiano, che si palesa soprattutto sul fronte degli investimenti infrastrutturali. L'amministrazione del presidente Joko Widodo, ritenuta generalmente amichevole nei confronti di Pechino, ha recepito queste dinamiche sul fronte della Difesa, avviando negli ultimi anni un rafforzamento del deterrente aereo e navale del paese, per arginare le rivendicazioni di Pechino su una parte della zona economica esclusiva indonesiana, nel Mar Cinese Meridionale. Una svolta ancor più inattesa e decisiva, però, è la scelta di tornare a discutere la partecipazione del Giappone allo sviluppo della rete ferroviaria nazionale, sinora affidato in esclusiva alla Cina. (Fim)