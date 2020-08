Bielorussia: polacchi rilasciati descrivono pestaggi e violenze psicologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini polacchi arrestati durante le proteste in corso in Bielorussia e rilasciati ieri in serata hanno descritto violenze fisiche e psicologiche a cui sono stati sottoposti prima della scarcerazione. Ne hanno parlato ai media al loro rientro all'aeroporto Chopin di Varsavia. Secondo quanto da loro riferito, sono stati arrestati da agenti speciali di polizia nel centro di Minsk e fin quasi da subito sono stati picchiati "quasi fino a renderli incoscienti", ha dichiarato uno degli studenti rientrati in Polonia. "Ci hanno caricato su un cellulare e portato in commissariato. Poi ci hanno trattenuto nel seminterrato di una palestra. Lì sono iniziati i tormenti. Possiamo chiamarle torture, che sono durate più di 15 ore. Oltre a noi là c'erano alcune centinaia di persone, continuamente qualcuno veniva portato dentro o fuori. Penso che il posto sia stato attraversato da un migliaio di persone", ricorda lo studente. La loro provenienza polacca è stata motivo di ulteriori persecuzioni, giacché "spesso gli agenti esprimevano una personale antipatia legata alla nostra provenienza. Le nostre richieste erano oggetto di derisione. Il desiderio di ottenere assistenza consolare era schernito". (segue) (Vap)