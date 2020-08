Inps: Fratoianni (Leu), vorremmo sapere chi sono imprenditori che hanno truffato con Cig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora sappiamo chi è che si è approfittato del bonus Inps in un momento così particolare per il paese, parlamentari e consiglieri regionali quasi tutti della Lega peraltro. Lo afferma in un video su Twitter il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “Ora però vorremmo sapere chi sono gli imprenditori che hanno usato i soldi della cassa integrazione mentre facevano lavorare ancora i loro dipendenti senza alcun calo di fatturato: anche questo è vergognoso, ed è anche su questo vogliamo che sia fatta luce fino in fondo”, ha detto. (Rin)