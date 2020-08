Sicilia: Musumeci, Regione sarà vicina a osservatorio astronomico di Isnello (Pa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita è stata guidata da Giuseppe Mogavero, presidente della Fondazione Gal Hassin, che ha raccontato agli ospiti la grande attività di divulgazione scientifica del Centro d'Isnello che in pochi anni ha accolto oltre cinquantamila visitatori paganti, desiderosi di scoprire i segreti dei corpi celesti e il progetto di rendere Polo internazionale d'eccellenza la struttura siciliana. Musumeci ha affermato: "Il fascino che l'universo esercita sugli uomini di qualsiasi età, qui al centro Gal Hassin trova la sua massima esaltazione. Attraverso il lavoro di divulgazione degli studiosi che operano con tanta dedizione e grazie a una sapiente esposizione ricca di reperti, l'osservatorio rappresenta un fiore all'occhiello per la Sicilia. Una realtà alla quale la Regione non farà mancare il proprio sostegno per consolidarne il prestigio internazionale". (Ren)