Mediterraneo orientale: Grecia-Usa, ministro Esteri Dendias a colloquio con Pompeo a Vienna

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha incontrato oggi a Vienna il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Atene tramite Twitter, diffondendo la foto del colloquio. Secondo quanto riportato, gli sviluppi nel Mediterraneo orientale e "le azioni illegali della Turchia a danno della stabilità regionale" sono state insieme ai rapporti tra Grecia e Usa i temi centrali del colloquio. Dendias ha incontrato in precedenza il ministro degli Esteri austriaco Aleksandar Schallenberg, partecipando poi insieme con lui al Consiglio Affari esteri straordinario in video conferenza convocato dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Jospeh Borrell proprio su richiesta di Atene. (Gra)