Valle d'Aosta: la Regione rifinanzia con 2 mln di euro misure per assunzioni Pmi

- L’assessorato regionale della Valle d'Aosta agli Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti ha comunicato in una nota "che è stata rifinanziata la misura economica anticrisi Covid-19 costituita da incentivi a fondo perduto per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato destinati alle piccole e medie imprese valdostane, per la somma complessiva di due milioni di euro per l’anno 2020, a valere su fondi Fse della programmazione 2014/2020. Il bando, avviato nel mese di luglio, ha infatti visto la presentazione di 587 progetti". L'assessorato ha inoltre sottolineato "che questa misura anticrisi regionale rappresenta un importante strumento per il sostegno all’occupazione delle persone in cerca di occupazione. Oggi, con il rifinanziamento di tale misura, intendiamo inoltre continuare a sostenere direttamente le aziende valdostane che hanno dimostrato resilienza e vitalità nonostante l’incertezza dettata dalla crisi economica". (Ren)